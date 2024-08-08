Топ-менеджер Сбера заявил, что субсидируемой ипотеке важна стабильность

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынку ипотечных госпрограмм важна стабильность: чем меньше будет радикальных изменений, тем лучше для банков, заемщиков и застройщиков, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг.

В конце июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка, предложила зафиксировать размер субсидии по льготной ипотеке, отвязав компенсацию от растущей ключевой ставки. Эту идею поддержали ЦБ и Минфин.

"На мой взгляд, этому рынку важна стабильность. Эта инициатива пока еще очень сырая. Когда мы ее услышали, мы, конечно, подключились к обсуждению, давали свои материалы и предложения по этой части. Понятно, что, с одной стороны, это будет положительный момент для бюджета, снимет с него процентный риск, но при этом перенесет процентный риск на банки, и тогда банкам будет необходима более высокая маржинальность, чтобы в будущем компенсировать процентный риск", - сказал Скворцов, комментируя идею установить фиксированные субсидии по льготной ипотеке.

"Тут вопрос всегда в нюансах: какая это будет субсидия, как она будет считаться, какой у нее будет размер, кого эти кредиты будут касаться. Будет ли это взамен программы или будет какая-то альтернатива для клиентов и так далее. Поэтому, честно говоря, сейчас детально ее обсуждать и оценивать последствия для нас очень трудно, потому что это первые пробные шаги в ее обсуждении. В целом мы считаем: чем меньше будет изменений радикальных на этом рынке, тем лучше будет для рынка, для банков, для клиентов, для застройщиков", - добавил он.

Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ правительство компенсирует банкам разницу между льготной ставкой и ключевой, увеличенную на размер субсидии. Повышение ключевой ставки автоматически увеличивает расходы государства на субсидирование ипотеки. Ставка еще в декабре прошлого года после серии повышений взлетела с 7,5% до 16%, а в июле ЦБ после паузы пошел на новое ужесточение, прибавив сразу 2 п.п. Но и нынешние 18%, согласно заявлениям регулятора, могут оказаться не последней остановкой в цикле повышения ставки.

В настоящее время самой массовой программой льготной ипотеки является "Семейная ипотека". На ее реализацию в бюджете 2024 года предусмотрены ассигнования в объеме 223,8 млрд рублей. Продление программы до 2030 года потребует дополнительно 66,2 млрд рублей, сообщал Минфин. Дополнительные расходы по "Семейной ипотеке" будут зависеть от уровня ключевой ставки, отмечало министерство.