Покупка 40% билетного сервиса Intickets.ru обойдется VK до 723 млн руб. с учетом отложенного платежа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Стоимость сделки по покупке интернет-холдингом VK компании "Интикетс" (оператор облачного билетного сервиса Intickets.ru) может составить до 723 млн рублей, следует из финансовой отчетности VK по МСФО.

Компания уже выплатила по сделке 472 млн рублей. Кроме того, VK признала обязательство по отложенному вознаграждению в размере до 251 млн рублей.

В отчетности также отмечается, что текущая доля в 40% достаточна для принятия холдингом решений по ключевым вопросам, что дает ему контроль.

VK в мае сообщил о приобретении 40% в ООО "Интикетс". Сумма сделки тогда не называлась.

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По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Интикетс" зарегистрировано в 2015 году. По итогам 2023 года выручка компании составила 578,2 млн рублей, увеличившись в 1,7 раза к предыдущему году. Чистая прибыль возросла в 1,9 раза – до 174,9 млн рублей.