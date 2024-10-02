Фармкомпания Eli Lilly построит предприятие за $4,5 млрд в штате Индиана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly вложит $4,5 млрд в строительство предприятия в штате Индиана, сообщила пресс-служба компании.

Открытие завода, на котором будут работать около 400 человек, запланировано на конец 2027 года.

"Это уникальное предприятие даст Lilly возможность исследовать новые способы производства лекарств, а также масштабировать выпуск лекарств для клинических испытаний", - отмечается в сообщении.

С учетом нового проекта совокупный объем инвестиций компании в США с 2020 года превышает $23 млрд.

С начала 2024 года капитализация Lilly выросла почти на 52% (до $841 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 20%.