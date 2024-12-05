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Банк России отметил вклад экспортеров в рост финансовых потоков

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отметил рост финансовых потоков в ноябре, основной вклад в динамику которых внесли экспортеры.

В ноябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, вырос относительно октября, потоки оказались выше на 2,1% среднего уровня III квартала 2024 года (в октябре было сокращение на 2,9%).

"На фоне ослабления рубля основной вклад в рост внесли отрасли, ориентированные на внешний спрос", - отметил ЦБ.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления в ноябре снизились на 1,2%.

Рост платежей в отраслях потребительского спроса сохраняется, хотя он и более медленный, чем

в III квартале, подчеркнул ЦБ. Сокращение поступлений в отраслях инвестиционного спроса продолжилось. Рост платежей также наблюдался в отраслях промежуточного и внешнего спроса.

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