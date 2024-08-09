Поиск

Цена Brent стабилизировалась у $79,2 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках.

"Трейдеры продолжают следить за экономическими новостями из США и Китая, оценивая их возможное влияние на спрос на нефть", - отмечает аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке брокерской компании BDSwiss Мазен Салхаб.

"Направление денежно-кредитной политики в Штатах, вероятно, будет оставаться важным движущим фактором для нефтяного рынка, учитывая то, как резко могут меняться ожидания экспертов", - приводит слова Салхаба Market Watch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $79,19 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,83 (1,1%), до $79,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,06 (0,08%), до $76,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,96 (1,3%), до $76,19 за баррель.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

На рынке зерна запланированы товарные интервенции для мукомолов ЦФО и Поволжья

Суд приостановил корпоративные права иностранной материнской компании "Хайлэнд Голд"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });