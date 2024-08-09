Brent подорожала до $79,47 за баррель и завершает неделю в плюсе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в пятницу, завершая неделю ростом более чем на 3%.

Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США, что привело к общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках, сообщает MarketWatch.

"Трейдеры продолжают следить за экономическими новостями из США и Китая, оценивая их возможное влияние на спрос на нефть, - отмечает аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке брокерской компании BDSwiss Мазен Салхаб. - Направление денежно-кредитной политики в Штатах, вероятно, будет оставаться важным движущим фактором для нефтяного рынка, учитывая то, как резко могут меняться ожидания экспертов".

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

К 14:30 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,39%) до $79,47 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEXна $0,36 (0,47%), до $76,55 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 4%, несмотря на падение вместе с остальными рисковыми рынками в понедельник.

"Цена Brent ранее на неделе упала к нижней границе длительно сохраняющегося диапазона в $75-90 за баррель, - сказал Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. - Стабилизация мировых рынков, геополитическая напряженность, а также продолжающееся снижение запасов нефти в США, обеспечили восстановление цен".