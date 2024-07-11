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Потребительские цены в Германии в июне ожидаемо выросли на 2,5%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%.

В мае в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно мая они поднялись на 0,1%.

Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и подъема на 0,1% в помесячном.

Германия ЕС Евросоюз
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