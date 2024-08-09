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Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк вдвое сократил выдачи ипотеки в июле, когда закончила действовать программа субсидируемой ипотеки под 8% годовых и была обновлена программа семейной ипотеки, следует из пресс-релиза госбанка.

В июле банк выдал 208 млрд рублей ипотечных кредитов против 415 млрд рублей в июне.

Без учета секьюритизации ипотечный портфель вырос на 0,9% в июле после 2,9% месяцем ранее. С начала года портфель ипотечных ссуд увеличился на 4,5%, до 10,7 трлн руб.

"Рост ипотеки м/м ожидаемо замедлился после рекордных выдач месяцем ранее в преддверии завершения государственных льготных программ", - говорится в сообщении банка.

Сбербанк
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