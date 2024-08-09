Россия в I полугодии снизила экспорт сельхозпродукции на 5,3%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия в январе-июне 2024 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $20,8 млрд, что на 5,3% меньше, чем годом ранее ($22 млрд), сказано на сайте ФТС.

Импорт этой продукции снизился на 3,7%, до $17,9 млрд с $ 18,6 млрд за январь-июнь 2023 года.

В соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.