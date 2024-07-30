Мишустин поручил рассмотреть предложения по расчетам за экспорт продукции АПК в рублях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину при участии Банка России рассмотреть предложения Совета Федерации о создании благоприятных условий российским сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции, осуществляющим расчеты с иностранными покупателями в рублях.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, такое поручение дано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, которая состоялась 24 июня.

Поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2024 года.

Механизм расчетов за продукцию АПК в нацвалютах (в переводе на рубли) введен в РФ с 1 ноября 2023 года. Это предусмотрено указом президента "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции", который был подписан и опубликован 8 августа 2023 года.

Указ предполагает, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным резидентами-участниками внешнеторговой деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, будут использоваться специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З". Они открываются кредитными организациями, которые в соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" являются уполномоченными банками, на основании заявлений иностранных покупателей. Банки вправе открывать такие счета без присутствия представителя иностранного покупателя.

В соответствии с указом, иностранный покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет "З" в иностранной валюте. После ее зачисления на валютный счет он продает валюту уполномоченному банку или дает ему поручение на продажу иностранной валюты на организованных торгах. Банк, в свою очередь, зачисляет средства в рублях на спецсчет типа "З" этого иностранного покупателя, а также на основании его поручения и выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, проводит перевод зачисленных средств в рублях на счет резидента-участника ВЭД.

В октябре 2023 года правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции, при экспорте которой допускаются расчеты в рублях. В него включены свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмых и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

Перечень подготовлен с учетом информации о торговле российской сельхозпродукцией на товарных биржах и о мониторинге внебиржевых сделок. Отдельные позиции перечня проработаны с отраслевыми ассоциациями.

Однако, как было заявлено в мае этого года на форуме "Биржевой рынок на российскую продукцию АПК: основные направления и перспективы развития", этот механизм пока не заработал. По мнению участников рынка, для старта необходимо целевое рублевое возвратное финансирование стран-импортеров российской продукции АПК.

Как говорил журналистам на форуме председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, целевое финансирование может предоставляться тем покупателям, которые будут аккредитованы на бирже. "Вопрос о том, кто будет предоставлять эти целевые займы в рублях - Минфин или какой-то банк - вторичен, - отмечал он. - Деньги будут направляться только на приобретение российской продукции. Это очень важный стимул и для наших производителей, и для наших покупателей".