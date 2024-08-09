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"СовЭкон" снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году до 82,9 млн т

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила с 84,7 млн до 82,9 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году, говорится в ее сообщении.

Корректировка связана с недавно опубликованными Росстатом итоговыми данными по посевным площадям в этом году. Эти данные меньше, чем брал в расчет "СовЭкон". Кроме того, на оценку повлияли и более низкие показатели ожидаемой урожайности.

Согласно сообщению, прогнозы сбора зерна в Южном, Центральном и Сибирском округах были снижены на 0,7 млн тонн, в то время как в Приволжском оценка повышена на 0,5 млн тонн.

Между тем Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в пятницу сообщил, что повысил прогноз сбора пшеницы в этом году до 83,8 млн с 83,2 млн тонн, валового сбора зерна – до 129,5 млн тонн со 128 млн тонн.

СовЭкон
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