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Россия в прошлом сельхозсезоне вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Индонезию

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россия в прошлом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Индонезию, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на отчет иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США.

В прошлом сельхозгоду Индонезия импортировала рекордные 12,6 млн тонн пшеницы, что на треть больше, чем годом ранее. В топ-3 поставщиков вошли Австралия с долей 32,3%, Канада (18,8%) и Россия (13,4%).

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Увеличение импорта пшеницы в Индонезию произошло из-за роста закупок со стороны комбикормовых заводов, расширения потребления пищевых продуктов на основе муки, а также запроса потребителей на зерновые продукты, более дешевые по сравнению с рисом.

"Индонезийская ассоциация мукомольных предприятий (APTINDO) сообщила, что высокие цены на рис на внутреннем рынке привели к увеличению потребления лапши быстрого приготовления, особенно в семьях с низким уровнем дохода, - говорится в отчете. - Более того, в увеличивающемся индонезийском среднем классе, который составляет примерно 20% населения страны, доминирует поколение Z, которому нравится пробовать новые продукты и испытывать новые впечатления".

В текущем сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.) при условии восстановления внутреннего производства кукурузы и снижения цен на нее Индонезия может сократить импорт пшеницы до 12 млн тонн, прогнозируют эксперты.

Агроэкспорт Индонезия РФ
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