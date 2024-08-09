Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в июле сократили продажу валюты на 15% - до $12 млрд c $14,2 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Эту динамику ЦБ объяснил эффектом высокой базы июня - на этот месяц пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года (этот показатель ЦБ дает с лагом в месяц) составило 108%, увеличившись с 104% в апреле, в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах.

Физлица в июле продолжали сокращать объем покупки валюты, приобрели ее на 39 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше июня (100,2 млрд рублей) и в 4,6 раза меньше мая (178,9 млрд рублей).