Поиск

Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд

Крупнейшие экспортеры РФ в июле сократили продажу валюты на 15%, до $12 млрд
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в июле сократили продажу валюты на 15% - до $12 млрд c $14,2 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Эту динамику ЦБ объяснил эффектом высокой базы июня - на этот месяц пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года (этот показатель ЦБ дает с лагом в месяц) составило 108%, увеличившись с 104% в апреле, в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах.

Физлица в июле продолжали сокращать объем покупки валюты, приобрели ее на 39 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше июня (100,2 млрд рублей) и в 4,6 раза меньше мая (178,9 млрд рублей).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });