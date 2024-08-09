ВТБ начал процесс выплат по евробондам за 2023-24 гг. держателям с правами в иностранных депозитариях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ВТБ запустил процесс выплат за 2023 и 2024 годы по долларовым еврооблигациям-2035 и евробондам в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года в пользу держателей, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, открытые в банке.

Для участия в этом процессе держателям еврооблигаций, являющимся резидентами РФ или стран, не входящих в список недружественных государств, необходимо направить в ВТБ заявку в форме анкеты для предварительного подтверждения прав на еврооблигации по состоянию на конкретные даты фиксации в 2023-2024 годах, говорится в сообщении банка. Анкету можно направить не позднее 20 августа (включительно).

Дальнейшие инструкции по организации выплат по еврооблигациям, включая описание порядка взаимодействия и комплекта документов, которые необходимо представить для подтверждения прав владения еврооблигациями, будут направлены адресно по результатам рассмотрения анкет.

При этом держателям, ранее предоставлявшим в ВТБ документы по выплатам за 2022 год или в рамках размещения замещающих облигаций банка серий ЗО-35 и ЗО-24, не потребуется представлять переданные ранее документы повторно, кроме документов, которые необходимы для подтверждения прав владения бумагами на даты фиксации или которые требуют обновления, отмечает банк.

Кроме того, ВТБ просит дружественных держателей евробондов во франках, не принявших участия в замещении, оперативно подтвердить свои намерения по участию в выплате финального купона и номинала в рамках президентского указа от 8 августа 2022 года при погашении этих евробондов в октябре, направив сканированную версию анкеты в адрес ВТБ также в срок не позднее 20 августа.

ВТБ вновь отмечает, что планирует передать обязательства по еврооблигациям (номинал и купоны), которые не были замещены, погашены или предъявлены к выплатам, в специальное юридическое лицо. После реализации такой передачи выплаты по еврооблигациям для дружественных держателей, не принявших участие в замещении, погашении или выплатах купонов, будут существенно усложнены, подчеркивает банк.

Указ президента РФ от 8 августа 2022 года устанавливает, что российские юрлица могут исполнять обязательства по евробондам перед дружественными нерезидентами или резидентами, чьи права на евробонды учитываются иностранными депозитариями, с использованием рублевых счетов типа "Д".

ВТБ ранее уже использовал этот механизм для проведения выплат за 2022 год по четырем выпускам евробондов. Для участия в этом процессе держателям еврооблигаций, являющимся резидентами РФ или стран, не входящих в список недружественных государств, также было необходимо направить в ВТБ заявки в форме анкеты для предварительного подтверждения прав на еврооблигации.