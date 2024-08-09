Brent подорожала до $79,37 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно расти вечером в пятницу и завершают ростом первую неделю из последних пяти.

К 17:47 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,27%), до $79,37 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,39 (0,51%), до $76,58 за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги на многомесячных минимумах на фоне общего обвала мировых рынков, вызванного слабыми статданными по рынку труда в США. Однако затем котировки восстановились и завершают неделю ростом на 3,5-4%.

Статданные, опубликованные накануне, ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда. В частности, из отчета Минтруда стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 17 тыс., до 233 тыс.

В пятницу вышли статданные из КНР. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%. Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне.

Признаки ускорения инфляции в Китае улучшили настроение участников рынка, ослабив опасения по поводу прогнозов спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера в мире, отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Трейдеры также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, ожидая атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

"Напряженность на Ближнем Востоке, где в любой момент может случиться эскалация и привести к росту цен, оказывает котировкам поддержку. Геополитические риски, скорее всего, будут оказывать существенное влияние на ценовые тренды на нефтяном рынке в ближайшую неделю", - написала аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт.