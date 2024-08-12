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Brent подорожала до $79,88 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут пятые торги подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Напряженность на Ближнем Востоке, которая может обостриться в любой момент и еще больше поднять цены, оказывает поддержку, - заявила MarketWatch аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт. - Геополитические риски, вероятно, продолжат оказывать существенное влияние на ценовые тенденции на рынке нефти".

Опубликованные на прошлой неделе в США статданные оказались лучше прогнозов, что успокоило тревоги по поводу вероятной рецессии в экономике страны, пишет Trading Economics. Также они подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Это может способствовать повышению спроса на топливо.

К 8:01 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (на 0,3%) до $79,88 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,5 (на 0,6%) - до $79,66 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,36 (на 0,5%) - до $77,2 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,65 (на 0,9%) до $76,84 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 4,5%. Таким образом, нефть завершила "в плюсе" первую неделю из пяти.

Brent WTI США Ближний Восток ФРС
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