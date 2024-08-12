Состав владельцев Ростовского зернового терминала расширился до четырех

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Состав владельцев ООО "РТЗ холдинг", которому принадлежит Ростовский зерновой терминал (РЗТ), увеличился до четырех.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, основным владельцем "РТЗ холдинга" является Марат Шайдаев - 69,99%. Алексею Чемеричко принадлежит 19,99%, Кириллу Шевченко - 4,99% и Абасу Мамедову, который с февраля этого года до 8 августа владел 100% ООО - 5%. Доля Мамедова находится в залоге у Сбербанка.

Уставный капитал компании составляет 189,864 млн рублей.

Как сообщалось, Шайдаев и Чемеричко (экс-менеджеры "Объединенной зерновой компании") купили терминал в марте 2021 году у компании Bunge (ушла из РФ, активы переименованы в "Масленицу"). Сделку профинансировал Сбербанк. Сначала они владели терминалом на паритетных началах. С конца мая 2023 года доля Шайдаева увеличилась до 75%, Чемеричко – снизилась до 25%. В октябре 2023 года они сократились до 70% и 20% соответственно.

В начале июня сообщалось, что владельцем ООО "Ростовский зерновой терминал" стало ООО "РЗТ холдинг", которое на то время на 100% принадлежало Мамедову.

Шайдаев был гендиректором ОЗК в 2016-2017 годах, Чемеричко в 2013-2016 годах руководил входящим в ОЗК ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" ("НКХП"), а затем перешел на работу в ОЗК. После ухода из ОЗК они начали развивать собственный бизнес по торговле зерном.

Ростовский зерновой терминал обслуживает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год.

Согласно отчетности РТЗ, его выручка в 2023 году выросла до 10,5 млрд рублей с 5,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 51,6 млн рублей со 106,6 млн рублей соответственно.