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Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

Это связано в том числе с ростом затрат аграриев на дизельное топливо и удобрения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рост затрат повысит себестоимость проведения озимого сева в России в 2024 году, как минимум, на 20%, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он заявил об этом на пресс-конференции.

При этом он не исключил, что рост может быть и больше - на 30-40%.

По его словам, в ряде регионов цены на дизтопливо с начала сезона (с 1 июля 2024 года) повысились с 56 тысяч до 63-64 тысяч рублей за тонну, а где-то уже и под 70 тысяч рублей. "И этот тренд продолжается. Естественно, все это будет закладываться в экономику озимого сева, денег очень мало - на что хватит, то и будет посеяно", - сказал он.

Злочевский отметил, что давать более конкретные прогнозы по предстоящему озимому севу пока рано. "Но тренд однозначный: мы физически не сможем поддержать уровень посевов прошлого года", - добавил он.

Аналогичная ситуация и с ценами на минеральные удобрения. В ряде регионов они стабилизировались на уровне прошлого года, "но есть регионы, где цена подросла на 15-20%", сказал он.

Как отметил глава союза, "волатильности по издержкам нет, цены только растут, не возвращаются назад". В этой ситуации аграриям не поможет даже снижение экспортной пошлины на пшеницу, которое наблюдается в последнее время, отметил он, добавив, что пошлина в ближайшее время может повыситься на фоне роста цен.

В этой ситуации Злочевский не исключил сокращение господдержки отрасли в текущем году. Он напомнил, что в бюджете этого года предусмотрено 240 млрд рублей от поступления экспортных пошлин, эти средства "должны лечь в фундамент господдержки и сформировать источники для выполнения обязательств, в том числе по выдаче льготных кредитов". "Однако в нынешних условиях собрать такую сумму нереально", - считает он.

Аркадий Злочевский Зерновой союз
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