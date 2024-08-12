Банк Англии заработал 914 тысяч фунтов на аукционах по продаже банкнот с Карлом III

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии вместе с аукционным домом Spink & Sons провел серию аукционов по продаже новых банкнот с изображением короля Карла III, заработав в общей сложности 914 127 фунтов стерлингов ($1,17 млн).

Как сообщил ЦБ, на этих аукционах был установлен рекорд стоимости для банкнот - купюра достоинством 50 фунтов была продана за 26 тысяч фунтов. Также 10-фунтовая купюра с серийным номером HB01 00002 ушла с молотка за 17 тысяч фунтов.

Собранные средства Банк Англии передаст 10 благотворительным организациям, включая The Childhood Trust, занимающуюся помощью детям из неблагополучных семей, Shout (помогает людям с психологическими проблемами) и London's Air Ambulance Charity (оплачивает вылет врачей экстренной помощи на вертолетах).

Банкноты с портретом Карла III появились в обращении в июне 2024 года. Купюры с Елизаветой II остаются законным платежным средством.