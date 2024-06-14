Принцесса Уэльская Кэтрин готовится к первому появлению на публике с зимы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин готовится к участию в первом публичном мероприятии после перерыва, который начался в январе и связан с ее лечением от рака, сообщает Sky News.

15 июня принцесса с детьми будет присутствовать на церемонии развода караулов с выносом знамени, приуроченной к официальному дню рождения короля Карла III. В личном заявлении она сообщила, что уже начала работать из дома, выразила надежду, что сможет принять участие еще в нескольких мероприятиях в течение лета, но пока она не может быть уверена, что все худшее позади.

По ее словам, лечение идет успешно, но у нее, как и у всех, кто получает химиотерапию, бывают и хорошие дни, и тяжелые дни, когда чувствуешь себя слабым, усталым и приходится давать себе отдохнуть. Лечение, как предполагается, продлится еще несколько месяцев.

"Я учусь терпению, особенно в условиях неопределенности, - написала она. - Учусь принимать каждый день таким, какой он случается, прислушиваться к собственному телу и отдавать на лечение столько времени, сколько нужно".

К заявлению принцесса приложила свой свежий фотопортрет, сделанный на этой неделе в Винздоре.

В пресс-службе Букингемского дворца заявили, что Карл III счастлив услышать, что принцесса Уэльская сможет прийти на его день рождения.

Принцесса Кэтрин 16 января перенесла полостную операцию в частной клинике в Лондоне. Из больницы ее выписали 29 января. В ту же клинику 26 января положили короля, как тогда сообщалось, для планового лечения. Позднее стало известно, что у Карла нашли рак.

Принцесса Уэльская в марте сообщила, что и у нее выявлено онкозаболевание и что ей предстоит курс химиотерапии. Она не появлялась на публике с начала года. Король принял участие в первом публичном мероприятии после перерыва 31 марта - он посетил пасхальную службу в Виндзоре.