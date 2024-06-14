Поиск

Принцесса Уэльская Кэтрин готовится к первому появлению на публике с зимы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин готовится к участию в первом публичном мероприятии после перерыва, который начался в январе и связан с ее лечением от рака, сообщает Sky News.

15 июня принцесса с детьми будет присутствовать на церемонии развода караулов с выносом знамени, приуроченной к официальному дню рождения короля Карла III. В личном заявлении она сообщила, что уже начала работать из дома, выразила надежду, что сможет принять участие еще в нескольких мероприятиях в течение лета, но пока она не может быть уверена, что все худшее позади.

По ее словам, лечение идет успешно, но у нее, как и у всех, кто получает химиотерапию, бывают и хорошие дни, и тяжелые дни, когда чувствуешь себя слабым, усталым и приходится давать себе отдохнуть. Лечение, как предполагается, продлится еще несколько месяцев.

"Я учусь терпению, особенно в условиях неопределенности, - написала она. - Учусь принимать каждый день таким, какой он случается, прислушиваться к собственному телу и отдавать на лечение столько времени, сколько нужно".

К заявлению принцесса приложила свой свежий фотопортрет, сделанный на этой неделе в Винздоре.

В пресс-службе Букингемского дворца заявили, что Карл III счастлив услышать, что принцесса Уэльская сможет прийти на его день рождения.

Принцесса Кэтрин 16 января перенесла полостную операцию в частной клинике в Лондоне. Из больницы ее выписали 29 января. В ту же клинику 26 января положили короля, как тогда сообщалось, для планового лечения. Позднее стало известно, что у Карла нашли рак.

Принцесса Уэльская в марте сообщила, что и у нее выявлено онкозаболевание и что ей предстоит курс химиотерапии. Она не появлялась на публике с начала года. Король принял участие в первом публичном мероприятии после перерыва 31 марта - он посетил пасхальную службу в Виндзоре.

Карл III Лондон Великобритания Принцесса Кэтрин Принцесса Уэльская Виндзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС начнутся 25 июня

Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС начнутся 25 июня

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Что произошло за день: пятница, 14 июня

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Лавров рассчитывает, что предложения Путина по Украине рассмотрит саммит G7

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей
Военная операция на Украине

Путин допускал сохранение суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями

Некоторые банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов РФ

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });