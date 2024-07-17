Поиск

Карл III в обращении к парламенту пообещал, что кабмин продолжит поддерживать Киев

Карл III в обращении к парламенту пообещал, что кабмин продолжит поддерживать Киев
Король Великобритании Карл III и королева Камилла
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III пообещал, что новое правительство страны будет надежным участником НАТО, продолжит поддержку Украины и будет укреплять отношения с европейскими партнерами, сообщает The Guardian.

"Приверженность правительства идеалам НАТО останется непоколебимой", - заявил он, обращаясь с речью к членам парламента нового созыва.

Карл III от имени сформированного лейбористами правительства также пообещал полную поддержку Украины и отметил намерение нового британского кабмина играть ведущую роль в предоставлении Киеву четкого пути к членству в НАТО.

Монарх заявил, что правительство, которое возглавил Кир Стармер, намерено укреплять отношения с европейскими партнерами и ЕС, а также активно работать над установлением мира на Ближнем Востоке.

Также король отметил намерение новых властей провести множество реформ, касающихся финансов, инфраструктуры, трудовых прав, транспорта, безопасности границ и других сфер.

Во время подобных традиционных обращений короля в начале работы парламента нового созыва обычно излагается законодательная повестка правительства: монарх излагает не столько свою точку зрения на тот или иной вопрос, а именно точку зрения кабмина.

Британские СМИ сообщают, что лондонская полиция в среду задержала как минимум 10 протестующих у здания парламента. Там собрались как протестующие с плакатами "Не мой король", так и сторонники Карла III с лозунгами "Боже, храни короля".

Ранее в июле в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: Лейбористская партия получила 411 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

Карл III НАТО Украина Кир Стармер Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей

Что случилось этой ночью: 17 июля, среда

Dow Jones вырос на максимум за 13 месяцев и обновил рекорд

Dow Jones вырос на максимум за 13 месяцев и обновил рекорд

"Росатом" вернул в работу отключенный из-за сбоя энергоблок на Ростовской АЭС

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

Макрон принял отставку правительства Атталя

Макрон принял отставку правительства Атталя

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });