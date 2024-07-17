Карл III в обращении к парламенту пообещал, что кабмин продолжит поддерживать Киев

Король Великобритании Карл III и королева Камилла Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III пообещал, что новое правительство страны будет надежным участником НАТО, продолжит поддержку Украины и будет укреплять отношения с европейскими партнерами, сообщает The Guardian.

"Приверженность правительства идеалам НАТО останется непоколебимой", - заявил он, обращаясь с речью к членам парламента нового созыва.

Карл III от имени сформированного лейбористами правительства также пообещал полную поддержку Украины и отметил намерение нового британского кабмина играть ведущую роль в предоставлении Киеву четкого пути к членству в НАТО.

Монарх заявил, что правительство, которое возглавил Кир Стармер, намерено укреплять отношения с европейскими партнерами и ЕС, а также активно работать над установлением мира на Ближнем Востоке.

Также король отметил намерение новых властей провести множество реформ, касающихся финансов, инфраструктуры, трудовых прав, транспорта, безопасности границ и других сфер.

Во время подобных традиционных обращений короля в начале работы парламента нового созыва обычно излагается законодательная повестка правительства: монарх излагает не столько свою точку зрения на тот или иной вопрос, а именно точку зрения кабмина.

Британские СМИ сообщают, что лондонская полиция в среду задержала как минимум 10 протестующих у здания парламента. Там собрались как протестующие с плакатами "Не мой король", так и сторонники Карла III с лозунгами "Боже, храни короля".

Ранее в июле в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: Лейбористская партия получила 411 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.