"СИБУР" зарегистрировал лесоклиматический проект на 50 тысяч углеродных единиц

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект по высадке насаждений с углеродопоглощающей способностью в Татарстане, Нижегородской и Тюменской областях.

Согласно карточке проекта в реестре углеродных единиц, по его результатам будет выпущено 49 394 углеродных единицы. Сроки реализации - с 16 сентября 2022 по 16 сентября 2062 года.

"На участках, не занятых лесной растительностью, а также пострадавших от лесных пожаров, специалисты подготовили почву и вместе с волонтерами высадили саженцы древесных культур, соответствующих местности. Общая площадь высадок в рамках проекта составила 198 га, участки расположены в республике Татарстан, Нижегородской и Тюменской областях. На всей площади высадок проводятся мероприятия по уходу за деревьями", - сообщает компания.

Всего в реестре углеродных единиц сейчас зарегистрировано 33 проекта, предполагающих выпуск порядка 80,97 млн УЕ. Из них у компании "СИБУР" зарегистрировано шесть.