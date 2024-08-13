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ТМК отразила убыток в 5,5 млрд рублей от продажи Ярцевского завода

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" отразила убыток в размере 5,452 млрд рублей от продажи Ярцевского метзавода.

Как сказано в полугодовой отчетности ТМК, группа продала в июне 2024 года 100% ООО "ТМК-Ярцевский метзавод" за денежное вознаграждение 8,648 млрд рублей. Стоимость выбывших чистых активов составила 14,099 млрд рублей. Компания получила денежное вознаграждение за продажу завода в размере 2,3 млрд рублей.

ТМК приобрела Ярцевский элекрометаллургический завод в Смоленской области в 2020 году за 15 млрд рублей. Производственная мощность предприятия составляла тогда более 300 тысяч тонн сортового проката в год. На момент продажи мощности завода были увеличены до 350 тысяч тонн в год.

В июне ТМК объясняла, что продажа Ярцевского метзавода позволит сосредоточиться на профильном для компании бизнесе - разработке и поставках передовых трубных решений, сервисных услугах и комплексных инжиниринговых проектах.

По данным ЕГРЮЛ, с 7 июня 100% завода у ООО "Фрунзе". По данным источника "Интерфакса" в отрасли, конечным бенефициаром актива стал металлотрейдер "МеталлСервис". Компания работает с более чем 50 производителями метпродукции, а также имеет собственное производство мощностью более 800 тысяч тонн металлопродукции в год, говорится на сайте "МеталлСервиса".

ТМК Ярцевский завод МеталлСервис
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