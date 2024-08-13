Поиск

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале торгов вторника

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов вторника демонстрирует умеренный рост, отыгрывая в целом позитивный внешний фон, в том числе заметный рост мировых цен на нефть, зафиксированный накануне; активность покупателей сдерживается обострением ситуации в приграничных с Украиной областях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,69% до 2864,35 пункта, индекс РТС также вырос на 0,69% и составил 1003,18 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,4%.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%, "префы" выросли в цене на 0,7%), "ММК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), банка ВТБ (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "ТКС Холдинга" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), расписки OZON (+0,4%).

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) в начале торгов снизились на 2,8% (до 147,3 рубля за штуку) после публикации финансового отчета за I полугодие 2024 года. "Трубная металлургическая компания" в I полугодии 2024 года сократила EBITDA на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 млрд рублей. Чистый убыток составил 1,8 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее. Объем реализации трубной продукции при этом вырос на 4,9%, до 2,215 млн тонн. Реализация бесшовных труб составила 1,646 млн тонн, сварных - 570 тыс. тонн.

По мнению аналитиков, российский рынок акций, который накануне снизился, несмотря на позитивный внешний фон, во вторник все же смог встать на траекторию роста, отыгрывая тем самым с некоторым запозданием позитивные внешние факторы, в том числе заметный рост нефтяных цен, зафиксированный 12 августа. В понедельник же активность покупателей сдерживалась обострением ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Вместе с тем повышение российских акций вряд ли будет сильным и продолжительным, так как ситуация на мировых рынках капитала несколько ухудшилась - теперь они демонстрируют уже смешанную динамику.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в начале насыщенной в плане макроэкономических данных недели. На прошлой неделе Уолл-стрит фиксировала как самое резкое дневное падение, так и самое активное восстановление с 2022 года. В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.

Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей. Также на этой неделе свои квартальные отчетности обнародуют крупные ритейлеры, включая Walmart и Home Depot.

Японский фондовый индекс активно растет на торгах во вторник, тогда как остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно. Азиатские рынки акций восстанавливаются после обвала в начале прошлой недели, вызванного опасениями рецессии в США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 3,5%. Накануне биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускается менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,12%. Южнокорейский индекс Kospi теряет менее 0,1%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,15%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,47%, до $81,91 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 3,3%, до $82,30 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,39%, до $79,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 4,2%, до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

12 августа Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле. Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

"Несмотря на позитивные внешние факторы, российский рынок остается под давлением, что связано с высокой геополитической неопределенностью. В случае ухудшения ключевых рыночных факторов может произойти усиление распродаж. Сегодня можем увидеть консолидацию на текущих уровнях и даже попытку пойти к уровню 2860 пунктов по индексу МосБиржи при позитивном новостном фоне", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что "на вечерней сессии покупатели были более активными, индекс МосБиржи-2 завершил сутки ростом почти на 0,5%. Так что сегодня нас ждет позитивное открытие, которое вряд ли превратится в восходящую волну. О слабости рынка свидетельствует тот факт, что инвесторы проигнорировали короткое, но мощное ралли в нефти, которое увело котировки выше $80 за баррель, а также сильное ослабление рубля к доллару".

"Мы бы не стали винить во всем геополитику, просто вложения в безрисковые активы сейчас выглядят намного привлекательнее, особенно в свете вчерашней жесткой риторики зампреда ЦБ Алексей Заботкина, который не исключил повышения ключевой ставки до 20% годовых", - отметил Антонов.

Brent WTI РТС ТМК Курская область Мосбиржа Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

Brent подешевела до $81,82 за баррель после резкого подорожания накануне

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });