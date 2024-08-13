Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале торгов вторника

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов вторника демонстрирует умеренный рост, отыгрывая в целом позитивный внешний фон, в том числе заметный рост мировых цен на нефть, зафиксированный накануне; активность покупателей сдерживается обострением ситуации в приграничных с Украиной областях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,69% до 2864,35 пункта, индекс РТС также вырос на 0,69% и составил 1003,18 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,4%.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%, "префы" выросли в цене на 0,7%), "ММК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), банка ВТБ (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "ТКС Холдинга" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), расписки OZON (+0,4%).

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) в начале торгов снизились на 2,8% (до 147,3 рубля за штуку) после публикации финансового отчета за I полугодие 2024 года. "Трубная металлургическая компания" в I полугодии 2024 года сократила EBITDA на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 млрд рублей. Чистый убыток составил 1,8 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее. Объем реализации трубной продукции при этом вырос на 4,9%, до 2,215 млн тонн. Реализация бесшовных труб составила 1,646 млн тонн, сварных - 570 тыс. тонн.

По мнению аналитиков, российский рынок акций, который накануне снизился, несмотря на позитивный внешний фон, во вторник все же смог встать на траекторию роста, отыгрывая тем самым с некоторым запозданием позитивные внешние факторы, в том числе заметный рост нефтяных цен, зафиксированный 12 августа. В понедельник же активность покупателей сдерживалась обострением ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Вместе с тем повышение российских акций вряд ли будет сильным и продолжительным, так как ситуация на мировых рынках капитала несколько ухудшилась - теперь они демонстрируют уже смешанную динамику.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в начале насыщенной в плане макроэкономических данных недели. На прошлой неделе Уолл-стрит фиксировала как самое резкое дневное падение, так и самое активное восстановление с 2022 года. В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.

Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей. Также на этой неделе свои квартальные отчетности обнародуют крупные ритейлеры, включая Walmart и Home Depot.

Японский фондовый индекс активно растет на торгах во вторник, тогда как остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно. Азиатские рынки акций восстанавливаются после обвала в начале прошлой недели, вызванного опасениями рецессии в США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 3,5%. Накануне биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускается менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,12%. Южнокорейский индекс Kospi теряет менее 0,1%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,15%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,47%, до $81,91 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 3,3%, до $82,30 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,39%, до $79,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 4,2%, до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

12 августа Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле. Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

"Несмотря на позитивные внешние факторы, российский рынок остается под давлением, что связано с высокой геополитической неопределенностью. В случае ухудшения ключевых рыночных факторов может произойти усиление распродаж. Сегодня можем увидеть консолидацию на текущих уровнях и даже попытку пойти к уровню 2860 пунктов по индексу МосБиржи при позитивном новостном фоне", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что "на вечерней сессии покупатели были более активными, индекс МосБиржи-2 завершил сутки ростом почти на 0,5%. Так что сегодня нас ждет позитивное открытие, которое вряд ли превратится в восходящую волну. О слабости рынка свидетельствует тот факт, что инвесторы проигнорировали короткое, но мощное ралли в нефти, которое увело котировки выше $80 за баррель, а также сильное ослабление рубля к доллару".

"Мы бы не стали винить во всем геополитику, просто вложения в безрисковые активы сейчас выглядят намного привлекательнее, особенно в свете вчерашней жесткой риторики зампреда ЦБ Алексей Заботкина, который не исключил повышения ключевой ставки до 20% годовых", - отметил Антонов.