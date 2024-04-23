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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для российских туристов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда согласовали введение 60-дневного безвизового режима для российских граждан, ожидается, что он вступит в силу с 1 мая, сообщает Thai News Agency.

"Кабмин Таиланда одобрил предложение министерства иностранных дел по введению безвизового режима для российских туристов. Въезд в королевство без визы будет возможен на 60 дней", - говорится в сообщении.

Осенью 2023 года власти Таиланда продлили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней до 30 апреля 2024 года.

Таиланд
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