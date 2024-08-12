Военную и гражданскую продукцию привёз концерн ВКО "Алмаз-Антей" на форум "Армия-2024"

В Кубинке представлены натурные образцы средств ПВО большой, средней и малой дальности, роботы различного назначения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Продукцию гражданского и двойного назначения покажет концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который стартует в подмосковной Кубинке в понедельник, сообщила пресс-служба холдинга.

В экспозиции представлены натурные образцы средств ПВО большой, средней, малой дальности. Это, в частности, компоненты зенитной ракетной системы "Антей-4000", ЗРК "Викинг", "Абакан" и "Тор-Э2".

На форуме концерн впервые демонстрирует электрический робототехнический комплекс БТ-1, который предназначен для перемещения грузов и эвакуации раненых.

Новинкой "Армии-2024" станут также гусеничные беспилотные транспортные средства "Мангуст" в двух модификациях: большой и малой. Они могут быть использованы как для осмотра днища транспортных средств или других труднодоступных мест, так и для доставки любых грузов.

В составе экспозиции, посвящённой продукции гражданского и двойного назначения, можно увидеть, в частности, разработки холдинга, предназначенные для охраны критических объектов, организации воздушного движения и аэронавигации, оборудование для промышленных климатических систем, контрольно-измерительное оборудование и робототехнические комплексы.

"Рособоронэкпорт" представит на форуме "Армия 2024" более 700 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. Среди новинок комплекс "Ланцет-Э" с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, модернизированный легкий танк "Спрут", роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ, универсальная транспортная платформа "Пластун", бронеавтомобили "Спартак" и "Тигр-М СпН" с беспилотными летательными аппаратами.