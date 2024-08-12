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Экспортный потенциал дрона "Ланцет-Э" оценили более чем в тысячу комплексов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Объем экспортного потенциала нового комплекса "Ланцет-Э" оценивается более чем в 1 тыс. комплексов, заявили в "Рособоронэкспорте" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2024.

"Презентация комплекса "Ланцет-Э" на форуме "Армия-2024" положила начало продвижению "Рособоронэкспортом" этого современного образца на мировой рынок. Комплекс показал высочайшую эффективность на поле боя и способность поражать широкий спектр целей – от любых типов бронетехники и укреплений до надводных целей. Благодаря этому сегодня "Ланцет-Э" обладает большим экспортным потенциалом, оцениваемым нами в объеме более 1 тысячи комплексов", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

"Кроме того, Рособоронэкспорт активно предлагает своим партнерам сотрудничество в формате лицензионного и совместного производства продукции на территории заказчика в рамках технологического партнерства", - сказал Михеев.

В компании сообщили, что "Рособоронэкспорт" также успешно продвигает на рынок управляемый боеприпас "Куб-Э" разработки и производства "Калашников" (входит в "Ростех"). "У иностранных партнеров пользуются высоким спросом разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Орион-Э", - сказали в "Рособоронэкспорте".

По информации пресс-службы компании, комплекс "Ланцет-Э" – экспортный аналог носителя управляемых боеприпасов "Ланцет", который уже зарекомендовал себя в реальных боевых действиях. В состав комплекса входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э и два носителя управляемых боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" с различными характеристиками, в частности, по дальности действия и максимальному взлетному весу.

Форум "Армия" проходит с 12 по 14 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Рособоронэкспорт Ланцет-Э
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