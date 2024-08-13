Индекс МосБиржи вырос на 1,4%, индекс РТС упал на 1,6%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным повышением большинства "голубых фишек", отыгрывая позитивный внешний фон, в том числе заметный рост мировых цен на нефть, зафиксированный накануне; лидерами повышения выступили акции "Сургутнефтегаза" на фоне заметного обесценения рубля, наблюдаемого в последние дни.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 августа, составляет 92,6592 руб./$1 (+2,71 рубля по отношению к 13 августа, а по отношению к 6 августа рост доллара составил 7,7 рубля).

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2884,6 пункта (+1,4%), индекс РТС - 980,7 пункта (-1,57%); цены большинства blue chips на Московской бирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5,5%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+5,5%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+4,1%), банка ВТБ (+2,7%), "Норникеля" (+2,7%), "Русала" (+2,4%), "РусГидро" (+2,2%), "НЛМК" (+2%), "НОВАТЭКа" (+2%), АФК "Система" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Полюса" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "МТС" (+1,4%), "Магнита" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Интер РАО" (+1%), Сбербанка (+0,9%, "префы" прибавили в цене 1,1%), "Северстали" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ТКС Холдинга" (+0,5%), "Татнефти" (+0,1%), расписки OZON (+0,3%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%).

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) снизились на 2,3% после публикации финансового отчета за I полугодие 2024 года. "Трубная металлургическая компания" в I полугодии 2024 года сократила EBITDA на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 млрд рублей. Чистый убыток составил 1,8 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее. Объем реализации трубной продукции при этом вырос на 4,9%, до 2,215 млн тонн.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (+3,7% - "обычка", +0,8% - "префы") рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. На получение дивидендов будут иметь право акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 27 сентября 2024 года. Годовое собрание акционеров "Ростелекома" назначено на 16 сентября, оно пройдет в заочной форме. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 23 августа 2024 года.

По мнению аналитиков, российский рынок акций, который накануне снизился, несмотря на позитивный внешний фон, во вторник все же смог встать на траекторию роста, отыгрывая тем самым с некоторым запозданием позитивные внешние факторы, в том числе заметный рост нефтяных цен, зафиксированный 12 августа. В понедельник же активность покупателей сдерживалась обострением ситуации в приграничных с Украиной областях - Белгородской, Брянской и Курской, где с 9 августа был введен режим контртеррористической операции.