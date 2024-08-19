Потенциал экспорта муки из РФ в Китай к 2030 году оценили в $80-100 млн

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта пшеничной муки из РФ в Китай к 2030 году оценивается в 200-250 тыс. тонн на $80-100 млн. Об этом сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В 2022 году РФ вышла на первое место среди поставщиков этой продукции в КНР, отправив 31 тыс. тонн. В 2023 году поставки увеличились более чем в 4,5 раза и достигли 143 тыс. тонн (65,7% общего объема импорта пшеничной муки в КНР).

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2023 году стоимость ввезенной из РФ муки составила $56,5 млн.

Как сообщалось, в первом полугодии этого года КНР импортировала из РФ пшеничной и ржано-пшеничной муки на $11,1 млн, что на 35,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($17,3 млн). Таким образом, РФ уступила первенство на этом рынке Японии, поставки из которой составили $13,4 млн.

Как отмечает "Агроэкспорт", в Китае растет спрос на специализированные виды муки. Помимо муки общего назначения, популярность набирают мука для лапши, выпечки, паровых булочек и др. Увеличивается интерес к муке из нишевых культур: киноа, амаранта и чечевицы.

Основная часть пшеничной муки в Китае потребляется в упаковках крупной фасовки - от 5 кг и более. Однако заметно увеличение интереса к мелкой фасовке (1 кг и меньше), особенно для специализированных и премиальных видов муки, отмечается в обзоре.