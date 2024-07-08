Индия задумалась об аренде нефтехранилищ в Восточной Азии для своего стратегического резерва

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Государственная Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd (ISPRL) рассматривает возможность аренды хранилищ в Восточной Азии для хранения нефти стратегического резерва, сообщает местное бизнес-издание Mint со ссылкой на источники.

В частности, рассматриваются хранилища в Сингапуре, Японии и Южной Корее. Оценивается их стратегическая, логистическая и экономическая пригодность. По словам одного из источников, целесообразно также изучить вопрос хранения запасов в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Этот шаг поможет Индии достичь критериев МЭА по обеспечению уровня запасов нефти, эквивалентного не менее чем 90-дневному чистому импорту страны", - подчеркивает издание.

Газета отмечает, что это не первый случай, когда Нью-Дели рассматривает возможность хранения нефтяных резервов в других странах. В 2020 году Индия и США подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области эксплуатации и обслуживания стратегических нефтяных запасов, включая обмен информацией.

Ранее сообщалось, что власти страны ведут переговоры об участии норвежской нефтегазовой компании Equinor в проекте формирования своего стратегического нефтяного резерва.

Индия располагает мощностями хранения нефти в объеме 5,3 млн тонн. Хранилища расположены в Вишакхапатнаме (1,33 млн т), Мангалуре (1,5 млн т) и Падуре (2,5 млн т). В стадии строительства находятся резервуары на еще 6,5 млн тонн - в городе Чандихоле, штатах Одиша и Карнатак.

В 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти, что на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырьё из РФ пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака – 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии – 35,217 млн тонн (-12,4%).