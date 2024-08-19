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Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сеть магазинов для ремонта и строительства "Лемана ПРО", ранее работавшая под названием "Леруа Мерлен", начала заменять вывески в рамках ребрендинга, сообщила пресс-служба компании.

Первая новая вывеска появилась 19 августа на фасаде магазина в Мытищах. До конца года планируется обновить свыше 50 магазинов.

"Леруа Мерлен" объявил о смене названия в июне 2024 года. Ребрендинг будет поэтапным и полностью завершится в 2025 году. Кроме того, компания обновит логотип.

"Лемана ПРО" ("Леруа Мерлен") - ритейлер, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания присутствует в России с 2004 года, сейчас она объединяет 112 магазинов, 11 дарксторов, 6 распределительных центров.

В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль бизнеса в России местному менеджменту.

Леруа Мерлен Лемана ПРО Мытищи
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