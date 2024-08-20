Россия в июле сократила экспорт легковых машин из Китая на 5%

Объем поставок легковых автомобилей в Россию из Китая за 7 месяцев 2024 года составил чуть более $7,5 млрд (+32,8%). Их экспорт в июле сократился, однако остался значительным по объему - было поставлено почти на $1,3 млрд (-4,7% к июню).

Поставки грузовиков в январе-июле ускорили снижение до 26,3%, их общий объем немного превысил $1,5 млрд. В прошлом месяце их было ввезено в денежном выражении на 20,8% меньше, чем в июне - на $235,9 млн.

Экспорт из Китая частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 7 месяцев вырос 19,9%, почти до $1,4 млрд. В июле из Китая было ввезено автокомпонентов на $228,3 млн (-2,5% к июню). Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспорт компонентов в Россию, как и поставки легковых автомобилей, также прервали помесячный рост впервые с начала весны.

Экспорт продукции автопрома из КНР в Россию за 7 месяцев 2024 года (данные таможни КНР), $ млн