Россия в июле сократила экспорт легковых машин из Китая на 5%
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В июле 2024 года экспорт легковых автомобилей и автокомпонентов из Китая в Россию впервые за 5 месяцев снизился в помесячном выражении - в пределах 5%. Снижение поставок грузовиков месяц к месяцу в июле превысило 20%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.
Объем поставок легковых автомобилей в Россию из Китая за 7 месяцев 2024 года составил чуть более $7,5 млрд (+32,8%). Их экспорт в июле сократился, однако остался значительным по объему - было поставлено почти на $1,3 млрд (-4,7% к июню).
Поставки грузовиков в январе-июле ускорили снижение до 26,3%, их общий объем немного превысил $1,5 млрд. В прошлом месяце их было ввезено в денежном выражении на 20,8% меньше, чем в июне - на $235,9 млн.
Экспорт из Китая частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 7 месяцев вырос 19,9%, почти до $1,4 млрд. В июле из Китая было ввезено автокомпонентов на $228,3 млн (-2,5% к июню). Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспорт компонентов в Россию, как и поставки легковых автомобилей, также прервали помесячный рост впервые с начала весны.
Экспорт продукции автопрома из КНР в Россию за 7 месяцев 2024 года (данные таможни КНР), $ млн
|Период
|Легковые авто
|Грузовые авто
|Автокомпоненты
|Январь
|806 (+102,8%)
|225,7 (-3,8%)
|212,5 (+30,7%)
|Январь-февраль
|1465 (+47,6%)
|314,7 (-33,4%)
|371,5 (+29,3%)
|Январь-март
|2329 (+30,7%)
|454,4 (-44,5%)
|535 (+14,9%)
|Январь-апрель
|3524 (+27,7%)
|722 (-40,2%)
|722,4 (+12,6%)
|Январь-май
|4858 (+36,2%)
|984,8 (-34,4%)
|924,4 (+15,2%)
|Январь-июнь
|6218 (+35,4%)
|1283 (-23,9%)
|1158,5 (+18,3%)
|Январь-июль
|7515 (+32,9%)
|1518 (-26,3%)
|1387 (+19,9%)