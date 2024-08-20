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Россия в июле сократила экспорт легковых машин из Китая на 5%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В июле 2024 года экспорт легковых автомобилей и автокомпонентов из Китая в Россию впервые за 5 месяцев снизился в помесячном выражении - в пределах 5%. Снижение поставок грузовиков месяц к месяцу в июле превысило 20%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок легковых автомобилей в Россию из Китая за 7 месяцев 2024 года составил чуть более $7,5 млрд (+32,8%). Их экспорт в июле сократился, однако остался значительным по объему - было поставлено почти на $1,3 млрд (-4,7% к июню).

Поставки грузовиков в январе-июле ускорили снижение до 26,3%, их общий объем немного превысил $1,5 млрд. В прошлом месяце их было ввезено в денежном выражении на 20,8% меньше, чем в июне - на $235,9 млн.

Экспорт из Китая частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 7 месяцев вырос 19,9%, почти до $1,4 млрд. В июле из Китая было ввезено автокомпонентов на $228,3 млн (-2,5% к июню). Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспорт компонентов в Россию, как и поставки легковых автомобилей, также прервали помесячный рост впервые с начала весны.

Экспорт продукции автопрома из КНР в Россию за 7 месяцев 2024 года (данные таможни КНР), $ млн

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты
Январь 806 (+102,8%) 225,7 (-3,8%) 212,5 (+30,7%)
Январь-февраль 1465 (+47,6%) 314,7 (-33,4%) 371,5 (+29,3%)
Январь-март 2329 (+30,7%) 454,4 (-44,5%) 535 (+14,9%)
Январь-апрель 3524 (+27,7%) 722 (-40,2%) 722,4 (+12,6%)
Январь-май 4858 (+36,2%) 984,8 (-34,4%) 924,4 (+15,2%)
Январь-июнь 6218 (+35,4%) 1283 (-23,9%) 1158,5 (+18,3%)
Январь-июль 7515 (+32,9%) 1518 (-26,3%) 1387 (+19,9%)

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