Поиск

Опасения американцев относительно потери работы достигли максимума за 10 лет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уровень увольнений в США остается низким, однако опасения американцев относительно возможной потери рабочего места поднялись до максимума за последние десять лет, сообщает MarketWatch со ссылкой на результаты опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Опрос показал, что средний показатель вероятности потери работы в течение следующих четырех месяцев вырос в июле до 4,4% по сравнению с 3,9% в том же месяце прошлого года. Это самый высокий уровень с начала ведения расчетов в 2014 году.

Исследование также указало на резкое увеличение числа соискателей. Доля респондентов, которые заявили о поисках работы в последний месяц, выросла до 28,4%, что является максимумом с марта 2014 года.

Между тем работники стали менее довольны своей текущей работой: удовлетворенность заработной платой, льготами и возможностями продвижения по службе снизилась.

Безработица в США в июле увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,1% месяцем ранее. Это самый высокий уровень с октября 2021 года.

При этом подъем стал неожиданностью для большинства аналитиков, которые не ожидали изменения безработицы с июньского показателя.

США ФРБ Нью-Йорка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Турецкий ЦБ продал $500 млн для поддержки курса лиры

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });