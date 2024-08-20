Опасения американцев относительно потери работы достигли максимума за 10 лет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уровень увольнений в США остается низким, однако опасения американцев относительно возможной потери рабочего места поднялись до максимума за последние десять лет, сообщает MarketWatch со ссылкой на результаты опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Опрос показал, что средний показатель вероятности потери работы в течение следующих четырех месяцев вырос в июле до 4,4% по сравнению с 3,9% в том же месяце прошлого года. Это самый высокий уровень с начала ведения расчетов в 2014 году.

Исследование также указало на резкое увеличение числа соискателей. Доля респондентов, которые заявили о поисках работы в последний месяц, выросла до 28,4%, что является максимумом с марта 2014 года.

Между тем работники стали менее довольны своей текущей работой: удовлетворенность заработной платой, льготами и возможностями продвижения по службе снизилась.

Безработица в США в июле увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,1% месяцем ранее. Это самый высокий уровень с октября 2021 года.

При этом подъем стал неожиданностью для большинства аналитиков, которые не ожидали изменения безработицы с июньского показателя.