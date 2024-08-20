Капзатраты "Татнефти" в I полугодии сократились на 20,3%, до 77,83 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В январе-июне 2024 года капитальные затраты "Татнефти" составили 77,83 млрд рублей, что на 20,3% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчете НК.

Более половины поступлений основных средств пришлось на сегмент разведки и добычи - 38,32 млрд рублей. На переработку и реализацию нефти и нефтепродуктов пришлось 20,56 млрд рублей, на шинный бизнес - 764 млн рублей, на финансовые услуги - 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за первое полугодие составила 151,016 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем годом ранее.