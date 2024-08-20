Китай в июле сократил закупку нефти почти у всех ключевых экспортеров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китай в прошлом месяце сократил закупки нефти практически у всех ключевых стран-контрагентов на фоне продолжающегося снижения внутреннего спроса; поставки из России - крупнейшего экспортера - в июле снизились на 14,1% к июню и составили в среднем 1,76 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 7,46 млн тонн нефти против 8,43 млн тонн в июне. Затраты Пекина на российскую нефть в июле составили $4,46 млрд против $4,38 млрд в предыдущем месяце.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в июле составил 241 тыс. тонн против 281 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 1,76 млн б/с по сравнению с 2,05 млн б/с в июне.

Относительно аналогичного месяца 2023 года снижение объема российских поставок нефти составляет 7,4%.

Снижение экспорта нефти в Китай в прошлом месяце затронуло не только РФ, но и другие страны. Поставки из Саудовской Аравии снизились к июню на 9%, до 1,51 млн б/с, из Ирака - на 14,8%, до 1,09 млн б/с, из ОАЭ - на 7,7%, до 530 тыс. б/с, из Анголы - на 30,2%, до 497 тыс. б/с. Из крупных поставщиков нефти экспорт нарастила лишь Малайзия: на 1,4%, до 1,46 млн б/с.

Как сообщалось, в июле импорт нефти в Китай рухнул до 9,97 млн б/с - минимума с сентября 2022 года, когда Пекин ввозил 9,79 млн б/с. Относительно июня-2024 показатель снизился на 11,8%, июля-2023 - на 3,1%.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем последнем отчете отмечали, что спрос на нефть в Китае снижался на протяжении всех месяцев второго квартала, и спрогнозировали, что эта тенденция продолжится и в июле. Эксперты объясняют динамику замедлением темпов строительства и промышленного производства.

В свою очередь, в августе ОПЕК впервые с лета 2023 года обновила свою оценку роста спроса на нефть в мире, понизив ее с 2,25 млн б/с до 2,11 млн б/с. Среди основных причин аналитики альянса привели фактор "снижения ожиданий по росту спроса в Китае".