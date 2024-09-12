МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году до 0,9 млн б/с

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет к 2023 году на 903 тысячи б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В августе оно прогнозировало спрос на уровне 970 тысяч б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 67 тысяч б/с.

Эксперты агентства понизили свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. По их мнению, в прошлом году он составил 102,08 млн б/с (августовская оценка - 102,09), в 2024-м же показатель ожидается на уровне 102,99 млн б/с (предыдущая оценка - 103,06 млн б/с), а в 2025-м - 103,94 млн б/с (оценка в августе - 104,01 млн б/с).

Таким образом, оценка аналитиков МЭА по прогнозу роста мирового спроса на нефть в 2025 году практически не претерпела изменений: 954 тысячи б/с против 953 тысяч б/с в предыдущем отчете.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тысяч б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тысяч б/с, а в прошлом месяце - около 300 тысяч б/с.

Аналитики МЭА подчеркивают, что спад спроса в стране ускорился с началом третьего квартала. По оценкам агентства, потребление нефти в июле г/г упало на 280 тысяч б/с. Сокращение спроса продолжается четвертый месяц подряд. По мнению экспертов МЭА, это обусловленно как общим снижением экономической активности, так и растущим спросом на использование транспорта на альтернативных источниках топлива, таких как СУГ, а также электромобилей.

Теперь в МЭА ожидают, что основным драйвером спроса на нефть в мире в текущем году станет Индия, которая продемонстрирует прирост потребления в 200 тысяч б/с, до 5,6 млн б/с.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июле сократились на 47,1 млн баррелей. Запасы на суше снизились на 27,8 млн баррелей, в танкерах - на 19,3 млн баррелей.