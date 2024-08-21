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Brent подорожала до $77,79 за баррель на данных о снижении запасов в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером в среду после данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого топлива в США на прошлой недедле.

К 17:51 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,59 (0,76%), до $77,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,5 (0,68%), до $73,67 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей

Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тысяч после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

Brent Кушинг Минэнерго США WTI
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