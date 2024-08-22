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Brent подорожала до $76,55 за баррель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к восстановлению днем в четверг после падения до минимумов с января днем ранее.

К 14:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,66%), до $76,55 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,37 (0,51%), до $72,3 за баррель.

В среду Brent подешевела на 1,5% и обновила минимум со 2 января, а WTI подешевела до самой низкой отметки с 10 января 2024 года, потеряв 1,7%. Давление на котировки оказали данные о том, что число рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 года по март 2024 года выросло на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее.

"Потенциальная слабость экономики США вкупе с неровным восстановлением в Китае позволяет предположить, что спрос на нефть будет расти темпами ближе к нижним границам прогнозов", - отметил аналитик Panmure Liberum Эшли Келти.

Кроме того, негатив вызывают ожидания, что ОПЕК+ может начать наращивать добычу в октябре.

Поддержку котировкам оказали данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК США Китай
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