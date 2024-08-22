PwC готовится к 6-месячному запрету на работу в Китае из-за аудита Evergrande

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Аудиторская фирма PwC сообщила клиентам, что ожидает получения от властей Китая запрета на работу в стране сроком на полгода в качестве меры наказания за аудит обанкротившегося девелопера Evergrande, пишет Financial Times.

По словам клиентов, получивших сообщение фирмы, запрет может начать действовать уже в сентябре и может сопровождаться значительным штрафом.

Ранее сообщалось, что власти КНР могут оштрафовать аудитора на сумму не менее 1 млрд юаней ($140 млн).

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. Ранее в этом году Пекин оштрафовал застройщика на 4,18 млрд юаней, выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - завысило выручку на 564 млрд юаней за два года (2019 и 2020 годы).

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период. Компания являлась аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года, что застройщик объяснил разногласиями в вопросах аудита.

PwC Zhong Tian была крупнейшей аудиторской компанией в Китае в 2022 году, когда её выручка составила 7,9 млрд юаней, пишет FT. С тех пор показатель значительно сократился из-за оттока клиентов.