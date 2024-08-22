ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банк России считает целесообразным увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу с нынешних 10 млн рублей до 30 млн рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ с правительством.

"Строительные риски теперь несут сами банки, а средства людей защищены на время строительства, до момента его завершения деньги находятся на защищенных счетах эскроу, застрахованных государством. Кстати, размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом и динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн", - сказала она.

Набиуллина отметила, что эту идею в целом поддержали и в Минфине, и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). "Если все поддержат, то мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений", - отметила глава ЦБ.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что предложение регулятора "разумно".

Ранее ЦБ предлагал увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 20 млн рублей (30 млн рублей по сумме таких счетов в одном банке), чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы.