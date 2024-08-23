Глава ЦБ Хорватии считает, что снижение ставок ЕЦБ будет постепенным

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк обладает возможностями для медленного снижения ключевых процентных ставок на фоне ослабления инфляции, однако риски сохраняются и регулятору нужно действовать осторожно, заявил в Джексон-Хоуле глава ЦБ Хорватии и член Управляющего совета ЕЦБ Борис Вуйчич.

"Пока данные показывают замедление инфляции в соответствии с нашими прогнозами, предусматривающими достижение цели в 2% в 2025 году, растет наша уверенность в том, что мы можем постепенно ослабить ограничительность нашей денежно-кредитной политики, - сказал он. - Но нам нужно сохранять осторожность и двигаться очень постепенно".

По его словам, снижение ставок на следующем заседании 12 сентября вполне возможно, хотя "до этого времени мы ждем публикации некоторых данных".

ЕЦБ понизил ставки на 25 базисных пунктов в июне и сохранил их на прежнем уровне в июле. Сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4,25% годовых, по депозитам - 3,75%, по маржинальным кредитам - 4,5%.

Инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась в июле до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, однако Вуйчич отметил, что динамика потребительских цен "более-менее соответствует нашим прогнозам" и что "неопределенность в плане инфляционного прогноза немного снизилась".

Также он положительно оценил данные о том, что рост зарплат в еврозоне во втором квартале замедлился до 3,6% с 4,7% кварталом ранее.

При этом Вуйчич подчеркнул, что "это не означает устранение неопределенности", и добавил, что инфляция в секторе услуг по-прежнему держится в районе 4%.

Глава ЦБ Хорватии полагает, что рост ВВП еврозоны во втором квартале был в среднем на ожидаемом уровне, а в третьем квартале он будет чуть слабее прогнозов, но ненамного.

"Нет причин для чрезмерной тревоги. Я не вижу рисков рецессии на данный момент", - сказал Вуйчич.