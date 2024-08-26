"Газпром нефть" готовится к выплате дивидендов за полугодие

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" в понедельник назначил заседание с рассмотрением вопросов о размере рекомендованных дивидендов и созыве собрания для их утверждения.

Пока компания раскрыла только анонс заседания, а не его итоги.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 328,5 млрд руб.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.