СД "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за полугодие по 51,96 рубля/ао

Котировки компании пошли вверх на этой рекомендации

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, сообщил эмитент.

Заочное собрание для утверждения выплаты промежуточных дивидендов назначено на 30 сентября. Список лиц для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 14 октября.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей.

Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.

Новая рекомендация также соответствует этому уровню.

Акции "Газпром нефти" позитивно отреагировали на рекомендованные советом директоров дивиденды за первое полугодие, которые в целом совпали с рыночными ожиданиями. К 16:04 на "Мосбирже" акции "Газпром нефти" дорожали до 679,15 рубля, что на 3,8% выше уровня закрытия основных торгов накануне; объем торгов превысил 1,8 млрд рублей. До новостей о дивидендах акции компании торговались в районе 670 рублей (+2,5%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 328,5 млрд руб.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером НК является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.