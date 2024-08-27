"Газпром нефть" обновит положение о предправления и кодекс корпоративного управления

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Акционерам ПАО "Газпром нефть" на внеочередном заочном собрании 30 сентября предстоит принять два корпоративных документа в новой редакции.

Как сообщает компания, это кодекс корпоративного управления и положение о председателе правления ПАО.

Также в повестке дня - вопрос о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером НК является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.