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HeadHunter довел долю в Skillaz до 89,99%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) нарастил долю в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99% за счет дополнительного приобретения 15% компании, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка структурирована через АО "Инвестиционная компания "Хэдхантер" 27 августа.

Совладельцем ООО "Скилаз" остается Андрей Крылов с долей 10%.

"HeadHunter увеличили долю в портфельной компании в соответствии с изначальными планами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе HH. Параметры сделки не раскрываются.

HH вошел в капитал Skillaz в феврале 2019 года. В материалах компании отмечалось, что за 25,01% в сервисе HH заплатил 232 млн рублей.

В 2021 году в результате двух сделок HH довел долю в активе до 74,99%.

HeadHunter Skillaz Андрей Крылов Скилаз
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