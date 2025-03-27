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Годовая чистая прибыль "Уралмашзавода" выросла в пять раз

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,7 раза - до 5,62 млрд рублей, говорится в отчетности предприятия.

Выручка выросла на 19,6%, до 48,05 млрд рублей при опережающем росте себестоимости на 26,5%, до 36,38 млрд рублей.

"Согласно бюджету, на 2025 год планируется дальнейший рост выручки и финансового результата", - отмечается в документе, однако конкретные цифры не уточняются.

В качестве приоритетных направлений развития "Уралмашзавод" намерен сосредоточиться на комплексной реконструкции производственных мощностей, внедрении прогрессивных методов проектирования и моделирования, создании новых образцов техники и оборудования, развитии сервисного направления для продаваемого оборудования и техники.

Кроме того, предприятие рассчитывает значительно увеличить долю комплексных поставок и объемы экспорта путем разработки гибких форм продвижения продукции на развивающихся рынках.

Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тысячах рублей):

2024г 2023г Динамика
Выручка 48 051 620 40 166 639 +19,6%
Себестоимость продаж 36 376 276 28 761 786 +26,5%
Валовая прибыль 11 675 344 11 404 853 +2,4%
Прибыль от продаж 7 270 346 8 052 386 -9,7%
Прибыль до налогообложения 5 119 481 1 588 343 +3,2 раза
Чистая прибыль 5 618 542 1 195 421 +4,7 раза

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 20,81 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 33,78 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - уменьшилась с 38,09 млрд рублей до 32,29 млрд рублей.

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Согласно списку аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года, 99,47% компании принадлежало ООО "Управляющая компания "УЗТМ-Картэкс". Более свежих данных предприятие не раскрывало.

Екатеринбург Уралмашзавод УЗТМ-Картэкс
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