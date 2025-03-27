Годовая чистая прибыль "Уралмашзавода" выросла в пять раз
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,7 раза - до 5,62 млрд рублей, говорится в отчетности предприятия.
Выручка выросла на 19,6%, до 48,05 млрд рублей при опережающем росте себестоимости на 26,5%, до 36,38 млрд рублей.
"Согласно бюджету, на 2025 год планируется дальнейший рост выручки и финансового результата", - отмечается в документе, однако конкретные цифры не уточняются.
В качестве приоритетных направлений развития "Уралмашзавод" намерен сосредоточиться на комплексной реконструкции производственных мощностей, внедрении прогрессивных методов проектирования и моделирования, создании новых образцов техники и оборудования, развитии сервисного направления для продаваемого оборудования и техники.
Кроме того, предприятие рассчитывает значительно увеличить долю комплексных поставок и объемы экспорта путем разработки гибких форм продвижения продукции на развивающихся рынках.
Основные финансовые показатели ПАО "Уралмашзавод" (в тысячах рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|48 051 620
|40 166 639
|+19,6%
|Себестоимость продаж
|36 376 276
|28 761 786
|+26,5%
|Валовая прибыль
|11 675 344
|11 404 853
|+2,4%
|Прибыль от продаж
|7 270 346
|8 052 386
|-9,7%
|Прибыль до налогообложения
|5 119 481
|1 588 343
|+3,2 раза
|Чистая прибыль
|5 618 542
|1 195 421
|+4,7 раза
Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 20,81 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 33,78 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - уменьшилась с 38,09 млрд рублей до 32,29 млрд рублей.
ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Согласно списку аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года, 99,47% компании принадлежало ООО "Управляющая компания "УЗТМ-Картэкс". Более свежих данных предприятие не раскрывало.