Рост цен на бензин в РФ с 20 по 26 августа замедлился до 0,22% после 0,26% неделей ранее

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 августа выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,22% после повышения на 0,26% с 13 по 19 августа, на 0,29% с 6 по 12 августа и на 0,31% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 26 августа поднялись на 6,5% (общая инфляция за этот период составила 5,19%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 26 августа составляла 57,98 руб. (на 19 августа - 57,84 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 53,20 руб. (53,15 руб.), АИ-95 - 58,39 руб. (58,29 руб.), АИ-98 - 75,40 руб. (74,77 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 20 по 26 августа почти не изменились (рост на 0,06%) после увеличения с 13 по 19 августа на 0,14%, с 6 по 12 августа и роста на 0,16% с 30 июля по 5 августа. Средняя цена ДТ в стране на 26 августа составила 66,84 руб. за литр (на 19 августа - 66,80 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).