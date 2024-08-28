Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в июне на 6,2% после майских 8,8%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2024 года составил в годовом сравнении 6,2% после увеличения показателя на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июне 2024 года составила 89,145 тыс. руб., повысившись на 15,3% по сравнению с июнем 2023 года.

В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Минэкономразвития РФ, согласно апрельской версии макропрогноза, ждет роста средней реальной заработной платы в РФ в 2024 году на 6,5%, в 2025 году - на 3,6%, в 2026 году - на 2,8%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ

Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ

Бренд Equinor стал самым дорогим в Северной Европе, впервые обойдя IKEA

Бренд Equinor стал самым дорогим в Северной Европе, впервые обойдя IKEA

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });