Росстат сообщил о росте реальных зарплат в июне на 6,2% после майских 8,8%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2024 года составил в годовом сравнении 6,2% после увеличения показателя на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июне 2024 года составила 89,145 тыс. руб., повысившись на 15,3% по сравнению с июнем 2023 года.

В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Минэкономразвития РФ, согласно апрельской версии макропрогноза, ждет роста средней реальной заработной платы в РФ в 2024 году на 6,5%, в 2025 году - на 3,6%, в 2026 году - на 2,8%.