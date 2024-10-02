В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в июле составила 85 017 рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В России в июле 2024 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил в годовом сравнении 8,1% после увеличения показателя на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил Росстат.

За семь месяцев реальная зарплата в среднем по стране выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в июле составила 85 017 рублей, что на 18% больше, чем в июле 2023 года.

Согласно представленному в сентябре обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, рост реальных заработных плат в стране в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2% (6,5% в апрельских оценках), в 2025 году - 7,0% (3,6%), в 2026 году - 5,7% (2,8%), в 2027 году - 4,1% (2,5%).

За 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.