Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России направила в правительство и Банк России письмо с предложениями о корректировке порядка предоставления субсидий по государственным ипотечным программам, сообщает сайт ассоциации.

Эта просьба связана со введением новых условий льготных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Ипотека для IT" и "Дальневосточная и Арктическая ипотека". По новым требованиям, одним из условий для получения банком возмещения недополученных доходов по кредиту является подтверждение полной уплаты цены по договору приобретения ипотеки на дату размещения денежных средств на счете эскроу.

"Зависимость получения субсидии от даты размещения средств на счете эскроу влечет для банков-участников программы прямые убытки на непрогнозируемый период после фактической даты платежа по кредитному договору с заемщиком", - говорится в сообщении.

При этом у банков нет возможности простимулировать предоставление заемщиком документа о зачислении средств на счета эскроу, в том числе путем увеличения процентной ставки, так как условия программы содержат закрытый перечень оснований для повышения процентной ставки. Введение неустойки за непредоставление выписки заемщиком не компенсирует кредитору недополученные доходы.

"Банки также понимают, что зачастую заемщик не может повлиять на пополнение счета эскроу, если в сделке участвует оплата бюджетными и иными средствами третьих лиц. Средний срок рассмотрения СФР заявления заемщика на выплату материнского капитала составляет 2-3 месяца, весь этот срок банки не будут получать субсидию по договорам ипотеки", - указывают в ассоциации.

Банки предлагают подтверждать полную оплату цены по договору ипотеки через контроль даты перевода денежных средств на счет эскроу, а также не распространять требования о полной оплате на договоры, предусматривающие внесение части средств работодателем, либо использование материнского капитала, жилищных сертификатов.